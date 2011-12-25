50 yıllık hasret bitti



T24 - Çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden Aydın Menderes, son yolculuğuna bugün uğurlanıyor. Menderes'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından "Doğru dürüst bir vedalaşma imkânı bulamadık" dediği babası Adnan Menderes'in bulunduğu Anıtmezar'a defnedilecek.











Eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in cenazesi, dün ilk olarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı. Menderes'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulmadan önce dua edildi. Cenaze aracı, Başbakanlık koruma ekipleri eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Hacı Bayram Camii'ne hareket etti.





Siyaset dünyasını buluşturdu



Soğuğa ve kar yağışına aldırmayan Ankaralılar, cami avlusunu doldurdu. Menderes için camide Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Öğle namazı öncesinde ise çifte ezan okundu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazına Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, bakanlardan Taner Yıldız, İsmet Yılmaz ve Recep Akdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, SP lideri Mustafa Kamalak, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, BBP lideri Mustafa Destici, DP lideri Namık Kemal Zeybek, eski CHP lideri Deniz Baykal ile çok sayıda eski ve yeni siyasetçi ve vatandaş katıldı.





Hiçbir zaman kaderine küsmedi





Cenaze namazından önce kısa bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Aydın Menderes'i iki güzel yanı ile yâd edeceklerini söyleyerek şunları kaydetti: "İlk olarak milleti için canını feda etmiş merhum Adnan Menderes'in oğlu olarak onu yâd edeceğiz. İkincisi, yaşadığı bütün acılara rağmen hiçbir zaman kaderine küsmemiş, tevazu ve tevekkül içerisinde yoluna devam etmiş bir aydın olarak onu anacağız." Görmez'in cemaatten helallik istemesi sırasında ise duygulu anlar yaşandı.





Meclis töreni istemedi





Menderes, milletvekili olduğu için dün sabah Meclis’te tören düzenlenecekti. Ancak Menderes’in vefatından önce vasiyette bulunurken, “Hacıbayram’da tören yapılsın. Beni milletim uğurlasın” diyerek Meclis töreni istemediği belirtildi.





Eşinden 'Yanlış teşhis kondu' iddiası





Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde taziyeleri kabul eden Ümran Menderes, gazetecilerin soruları üzerine hayat arkadaşını kaybettiğini ve acısının büyük olduğunu söyledi.

"Hastalığı boyunca iyileşmesinden ümitli miydiniz?" sorusu üzerine "Zor günler yaşadı, aksilikler oldu. Göğsünde rahatsızlık hissedince dahiliye uzmanı geldi. Maalesef yanlış anlaşıldı. Ateşi yoktu ama sanırım pıhtı o zaman akciğere yerleşmiş. Zatürre zannettiler yanlış bir teşhis oldu" ifadelerini kullandı. Daha sonra özel bir hastaneye gittiklerini aktararak, "Orada da kalp zannettiler. Epey bir zaman kaybı da oldu, çok da zor günler yaşadı" dedi.





Yarım asırlık hasret bitti



Menderes, bugün İstanbul'daki cenaze töreninden sonra Anıt Mezar'da toprağa verilerek bir anlamda da 50 yıl önce sarılıp öptüğü babasına kavuşmuş olacak.





Silinmez iz bıraktı

Menderes için mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Yakın tarihimizin en acı döneminin hatıralarını yüreğinde taşıyan Aydın Menderes, babasının çizgisinden ilerlemiş, Türk siyasetinin saygın simalarından biri olarak, siyasi hayatımızda silinmez iz bırakmıştır” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan da mesajında, “Merhum Adnan Menderes’in, haksız ve hukuksuz idamına rağmen, Aydın Menderes demokrasi, özgürlük, kalkınma mücadelesinden asla geri durmadı. Babasının yolunda ve izinde cesaretle yürüdü” dedi.





