



T24- Eski Türk filmlerinin vazgeçilmez mekanı olan Büyük Tarabya Oteli, 350 milyon dolarlık yatırımla baştan aşağıya yenilendi.







Milliyet'in haberine göre, Boğaz’a nazır otel, bu yıl içinde yeniden hizmete açılmak için artık gün sayıyor. Son hazırlıkların yapıldığı otelin etrafını çevreleyen inşaat koruma duvarının üzerinde, “Hatıralar yeniden canlanıyor, 50 yıllık efsane geri dönüyor” yazılı afiş de görenlerin dikkatini çekiyor.





Emekli Sandığı’nın, 1966 yılında Tokatlıyan Oteli’nin yerine yaptırdığı Büyük Tarabya Oteli, cemiyet hayatının çekim merkeziydi. Yeşilçam filmlerinin de vazgeçilmez seti gibiydi. Özellikle başrollerinde Ekrem Bora ve Türkan Şoray’ın oynadığı “Kadın Severse” adlı filmle hafızalarda yer etti. Türkiye’nin Hilton ve Divan’dan sonra üçüncü 5 yıldızlı oteliydi.





Ünlü ABD’li yönetmen Elia Kazan da otelin sürekli müşterilerindendi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal, 32’nci evlilik yıldönümlerini otelin Kral dairesinde kutlamışlardı. Büyük Tarabya Oteli 4 yıl önce el değiştirdi ve Bayraktarlar Holding’e geçti. Grup binayı yenileti ve depreme karşı güçlendirme yaptırdı. Projenin bu yıl içinde tamamlanması beklenen otelin 320 lüks oda ve 24 servis apartman daire kapasitesi bulunuyor.

