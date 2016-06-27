50 yıllık arazi anlaşmazlığında kan döküldü; 14 ölü, 47 yaralı

Mali'nin orta kesiminde yer alan Mopti bölgesinde iki köy halkı arasında toprak husumeti nedeniyle başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada,14 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

karar.com'un haberine göre; Mougna ile Kossouma köyü sakinleri arasında Mopti bölgesindeki tarım arazisi nedeniyle tartışma başladı. İki köyün sakinleri arasında geçmişi yarım yüzyıla dayanan toprak kavgasının, taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüştüğü ve olayda 14 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynaklar, emniyet güçlerinin takviye güç göndermesinin ardından bölgede sessizliğin hakim olduğunu aktardı. Söz konusu husumetin temelinin 1950 yılına dayandığına işaret eden hükümet kaynakları, konunun on yıl önce yargıya taşındığını belirtti.