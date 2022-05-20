50 yıldır her gün Big Mac yiyor!

Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Don Gorske, 50 yıldır neredeyse her gün fastfood zinciri McDonald’s’ta Big Mac hamburger yerdi.

Fox11News’da yer alan habere göre, ABD’de yaşayan Don Gorske, 17 Mayıs 1972 yılında McDonald’s’ta ilk Big Mac hamburgerini sipariş etti ve bu günden sonra rekora koştu.

Don Gorske, 2018 yılında yediği 30 bininci Big Mac ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Gorske, 2021 yılında 32 bin 672 Big Mac ile rekorunu tazeledi.

Gorske, 50 yıldır yalnızca 8 gün Big Mac yemediğini söyledi. "15 bininci Big Mac'inde kalp krizinden öleceğimi söylemişlerdi, şimdi 30 binin üzerindeyim" diyen Gorske, "Hala hayattayım. Yediğiniz yemeklerle bir ilgisi yok, hayat tarzınızla ilgisi var. Eğer tembelseniz muhtemelen çok kilo alırsanız. Ben çok aktif olduğum için çok kalori yakıyorum" demişti.

Gorkse, 2004 yılında fastfood'un zararlarını gösteren Super Size Me belgeselinde yer almıştı.