50 yaş küçük eş hafız çıktı

Bursa'da kendisinden 64 yaş küçük olan B.Ç. adındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp, tartışmalı Adli Tıp raporundan sonra tahliye olan Hüseyin Üzmez, cezaevi otomobili ile gülerek karşılayan 26 yaşındaki eşi Ayşe Üzmez'inde hafız olduğu öğrenildi.Hüseyin Üzmez, kendisinden 50 yaş küçük olan Ayşe Üzmez ile 2003 yılının ocak ayında Bursa'da Nilüfer Evlendirme Dairesi'nde, sadece yakınlarının katıldığı nikâh ile evlenmişti. Hüseyin Üzmez'in Bursa'da Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan ve kuruyemiş satan 4 çocuklu kayınpederi Mustafa Yılmaz, kızının evliliğine önce karşı çıkmıştı.Mustafa Yılmaz evliliğe neden izin verdin diye kendisine soran yakınlarına, "Peygamber efendimiz de Ayşe anamız 9 yaşındayken evlendi. Kızımın evlenmesine ilk zamanlar karşı çıkıyordum. Sonra normal karşıladım. Zaten 8 aydır telefonla konuşuyorlardı' yanıtını veriyordu.Evlendikten sonra en az 50 kilo alan Ayşe Üzmez'in babası Mustafa Yılmaz, yaşanan son olaylar hakkındna konuşmak istemiyor. Gazetecilerle görüşmek istemediğini belirten Mustafa Yılmaz, tepkisini "Bizi rahat bırakın" diyerek dile getiriyor.