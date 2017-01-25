50 vekilin 5 yılda devlete maliyeti 187 milyon lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'nin hazırladığı anayasa değişikliğinde milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasının devlete olan maliyetini hesapladı. Buna göre, 50 yeni vekilin sadece 5 yıl için devlete getireceği ek yük en az 187.950.000 Türk Lirası olarak ortaya çıktı.

Veli Ağbaba'nın kalem kalem hesapladığı maliyete göre bir milletvekilinin emekli de olduğu varsayılırsa maaşı 27.700 TL, üç danışmanının aylık maliyeti (sigorta giderleri, maaş, brüt olarak) 24.450 TL, haberleşme giderleri 2.500 TL, sağlık giderleri yaklaşık 5.000 TL, bilgisayar, sarf malzemeleri, mobilya, elektrik, su gibi giderler aylık bazda alındığında 3.000 TL, yani bir milletvekilinin aylık maliyeti 62.250 TL oluyor. 5 yıl boyunca milletvekilliği yapacak 50 kişinin maliyeti hesaplandığında ise bu rakam en az 187.950.000 TL olarak ortaya çıkıyor. Keza bu miktara artırılacak Meclis personeli ve vekillerin görevleri sona erdiklerinde hayatlarının geri kalanında yapacakları sağlık harcamaları ve emekli aylıkları dahil değil.

"Meclis'in elinden yetkileri alınırken, 50 vekil daha artırmak siyasi rüşvettir. Şu an hangi ilde vekil eksikliği var da böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor" diyen Ağbaba, "AKP'li vekiller zaten parmak vekilliği yapıyor. Neye oy verdiklerini, neye imza attıklarını bile bilmeden parmaklar kalkıp iniyor. 50 parmağa daha ihtiyaç var mı? AKP'nin bu teklifi yalnızca Cumhuriyete ve demokrasiye değil, vatandaşın cebine de zarar. Halkın vergisini çarçur etmenin hiç bir açıklaması yok" dedi.