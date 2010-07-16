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50 TL İÇİN ADAM ÖLDÜRDÜ MANAVGAT (A.A)

16 Temmuz 2010 19:51

-50 TL İÇİN ADAM ÖLDÜRDÜ MANAVGAT (A.A) - 16.08.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Serik ilçesinde yaşayan ve geçimini tekne tamirciliği yaparak sağlayan Selim Akdemir (45), bir iş için gittiği Side Balıkçı Barınağı'nda 50 TL borçlu olduğu, Serikli balıkçı Y.T. (65) ile karşılaştı.  Y.T'nin Selim Aldemir'den alacağını istemesi üzerine başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kaçmaya çalışan Y.T'nin peşinden koşan Y.T, bıçağını Selim Aldemir'in beline sapladı. Side Anadolu Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Y.T. yolda kan kaybından öldü. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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