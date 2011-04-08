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Dünya

50 TALİBAN MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A)

08 Nisan 2011 11:48

-50 TALİBAN MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 08.04.2011 - Pakistan ordusu, Afganistan sınırında 50'den fazla Taliban militanını öldürdü. Ordudan yapılan açıklamaya göre, Afganistan sınırındaki Mohmand bölgesinin Tahsil, Safi ve Baizai kırsalında havadan yürütülen operasyonlarda 50'den fazla Taliban militanı öldürüldü, çok sayıda militan da yaralandı. Operasyonların devam edeceği ifade edilen açıklamada, militanlar tarafından yetiştirilen haşhaş tarlalarının imha edildiği ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Pakistan ordusu, baharın gelişiyle birlikte Afganistan sınırındaki bazı bölgelerde operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.

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