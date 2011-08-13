50 promil ve üzeri alkol alanlar statlara yaklaşamayacak

T24 - Futbolda şike soruşturması gölgesinde başlayacak olan yeni sezonda, statlardaki şiddet olaylarının önüne geçmeyi hedefleyen Emniyet Genel Müdürlüğü, hafta başında Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.







Milliyet gazetesinin haberine göre; spor sahalarındaki güvenlik önlemlerinden sorumlu olan Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya Süper Lig ve Bank Asya'da yer alan takımların bulunduğu kentlerdeki spor güvenliğinden sorumlu polis müdürleri katıldı.



İki ayrı kategoride gerçekleştirilen toplantının ana başlığını Süper Lig oluşturdu. İstanbul, Trabzon ve Antalya'dan gelen polis müdürleri 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasası'nın daha önceki uygulamalarıyla ilgili birer sunum yaptı. Bu sunumlar sonucunda, yürürlükteki yasanın eksikleri belirlenerek yeni bir güvenlik önlemleri paketi hazırlandı.



Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonrasında son şekli verilen ve hemen uygulanmaya başlanacak yeni önlem paketi içinde şu tedbirler yer aldı:

Önce 1. halka



- Biletsiz seyirciler spor sahalarının içine ve çevresine yaklaştırılmayacak. Bileti olan seyirci önce "1. halka" adı verilen güvenlik çemberinde biletini gösterdikten sonra turnikelere geçecek.

- Stadlardaki giriş turnikelerinde yer alan kameralar teknolojiye göre seyircilerin üst aramasının izlenmesi ve eşgalinin tespit edilmesini sağlayacak biçimde yenilenecek.

- Üst aramaları kulüplerin anlaştığı özel güvenlik firmalarının personelince yapılacak.

0.50 promil sınırı



- Spor alanlarına girişte alkol kontrolü yapılacak. Bu çerçevede, denetimin yapılacağı esaslar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Ancak, yönetmelik çıkana kadar trafik suçlarında kullanılan 0.50 ve üzeri promil sınırı uygulaması esas alınacak. Bu değerde alkol aldığı belirlenen taraftarlar spor alanlarına kesinlikle alınmayacak.

Ekstra ceza



- Müsabaka alanlarının içinde yaşanan her türlü taşkınlık "mutlak surette" resmi işleme tabi tutulacak.

- Ayrıca, stat çevresinde meydana gelen olaylar da yasa kapsamında değerlendirmeye alınacak. Olaylar sırasında, grupların toplu hareket etmeleri halinde şiddet yasasının yanı sıra 2911 sayılı Toplumsal Olaylar Yasası da devreye sokularak ceza artırımı sağlanacak.

- Şiddet olayına karışan seyircinin gözaltına alınmasından itibaren spor alanlarına girişi yasaklanacak.

Taraftarın getiridiği, içinde tahrik unsuru sloganların bulunduğu pankart ve afişlerin girişine izin verilmeyecek.



Uzman savcılar



EGM, sporda şiddetin önlenmesi çerçevesinde Adalet Bakanlığı'ndan uzman savcı görevlendirilmesi talebinde bulundu. Buna göre, kentlerdeki görevli savcılar, kentin büyüklüğüne göre 2 veya 3 savcıyı sporda şiddetin önlenmesi konusunda yetiştirip görevlendirecek. Bu savcılar, başsavcılıklarca sporda şiddetin önlenmesi konusundaki soruşturmalar için özel yetkilendirilecek ve sadece bu konuya bakacak.

Takviye



İstanbul'da devam eden şike soruşturması çerçevesinde Futbol Federasyonu'nun kulüplere yönelik kararı da izlemeye alındı. Federasyonun kararı doğrultusunda kulüplerin küme düşürülmesi halinde, bu kentlerdeki takımların maçlarında daha yoğun güvenlik önlemi alınarak kitlesel olayların çıkması önlenecek.





Loca sorunu



İstanbul'daki stadlarda bulunan locaların yarattığı sorun da değerlendirildi. İstanbul'dan gelen katılımcıların, önlemler çerçevesinde localara yönelik nasıl bir işlem yapılacağının bilinmediğini hatırlatması üzerine hazırlanacak yönetmelikte bu konunun açıklığa kavuşturulması yönünde görüş birliğine varıldı.

Farklı tepkiler



Spor hukukçuları, 0.50 promil alkol sınırını aşan seyircilerin stadlara giremeyeceğine ilişkin çalışmayla ilgili farklı görüşler bildirdi.



Eski Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi Avukat Semih Güner, "Böyle bir şey olamaz. İnsanlar alkollü olabilir, sinemaya da gidebilir, stada da. Promilin değil akıl ve şuurun ölçülmesi gerekir. Bazıları 10 promil alkolde etkilenmez, bazıları 2 promil alkolde etkilenmez. Bu, içki içen bir kişinin stada alınmaması anlamına gelir. Bir bira dahi içse stada alınmaz" dedi.



Ankara Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Gurur Gaye Günal ise şunları söyledi:



"Statlara girecek herkese alkol kontrolü yapılması mümkün gözükmüyor. Şüpheli görülen kişilere yapılmasını bekleyebiliriz"



'Yardımcı olsunlar'



Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, toplum bilinci ve kültürel bakımdan geliştiği anda bu tür önlemler pakedine ihtiyaç duyulmayacağını savundu. Öztürk, "Bunun da yolu eğitimden geçiyor. Eğitimli kişi, sorumluluklarının farkındadır ve çevresine zarar vermez. Galatasaray Kulübü olarak da, stadımızda her türlü önlemi almak için çalışmalar yaptık. Avrupa'nın en modern güvenlik sistemini kurduğumuz Türk Telekom Arena'da, taraftarlarımızın da bizlere yardımcı olmasını bekliyorum" dedi.



