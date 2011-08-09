-50 MİLYONDA BİR KARŞILAŞILAN DURUM GERÇEK OLDU ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Hindistan'da çift rahime sahip bir kadın, her bir rahminden birer bebek dünyaya getirdi. Bunun 50 milyonda bir karşılaşılan bir durum olduğu belirtildi. Kuzeydeki Patna kentinden Rinku Devi adlı 28 yaşındaki kadın, geçen hafta iki sağlıklı erkek bebek dünyaya getirdi. Çift rahime sahip olduğunu bilmeyen Rinku, ikiz bebek beklediğini zannediyordu, ancak sancıları başlayınca doktorlar kadının birer ay arayla iki ayrı adet döneminde gebe kaldığını saptadılar. İki rahime sahip olduğunu doğum sancıları sırasında öğrendiğini anlatan Rinku, böyle bir şeyi daha önce hiç duymadığını, olayın nadirliği ve önemini ise doğumdan günler sonra anladığını söyledi. Bebeklerin prematüre doğmalarına rağmen sağlık oldukları belirtildi. Rinku'nun normal bir gebelik geçirerek ilk bebeğini dört sene önce dünyaya getirdiği bildirildi. Çift rahim durumunda iki rahim boynu bulunuyor ve bazı durumlarda vajina da çift oluyor. Her iki rahimden de aynı anda bebek dünyaya getirmek 50 milyonda bir rastlanan bir durum. Bu tür gebelikler hem anne hem de bebekler için öldürücü olabiliyor.