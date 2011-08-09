T24 LogoT24 Logo
Dünya

50 MİLYONDA BİR KARŞILAŞILAN DURUM GERÇEK OLDU ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2011 16:32

-50 MİLYONDA BİR KARŞILAŞILAN DURUM GERÇEK OLDU ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Hindistan'da çift rahime sahip bir kadın, her bir rahminden birer bebek dünyaya getirdi. Bunun 50 milyonda bir karşılaşılan bir durum olduğu belirtildi. Kuzeydeki Patna kentinden Rinku Devi adlı 28 yaşındaki kadın, geçen hafta iki sağlıklı erkek bebek dünyaya getirdi. Çift rahime sahip olduğunu bilmeyen Rinku, ikiz bebek beklediğini zannediyordu, ancak sancıları başlayınca doktorlar kadının birer ay arayla iki ayrı adet döneminde gebe kaldığını saptadılar. İki rahime sahip olduğunu doğum sancıları sırasında öğrendiğini anlatan Rinku, böyle bir şeyi daha önce hiç duymadığını, olayın nadirliği ve önemini ise doğumdan günler sonra anladığını söyledi. Bebeklerin prematüre doğmalarına rağmen sağlık oldukları belirtildi. Rinku'nun normal bir gebelik geçirerek ilk bebeğini dört sene önce dünyaya getirdiği bildirildi. Çift rahim durumunda iki rahim boynu bulunuyor ve bazı durumlarda vajina da çift oluyor. Her iki rahimden de aynı anda bebek dünyaya getirmek 50 milyonda bir rastlanan bir durum. Bu tür gebelikler hem anne hem de bebekler için öldürücü olabiliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24