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50 milyon seçmen sandık başında

50 milyonun üstünde seçmen sandığa gidiyor. Genel seçim pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor, en dikkat çeken değişiklik oy sandıkları ve kabinlerde.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - 50 milyonun üstünde seçmen sandığa gidiyor. Genel seçim pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor, en dikkat çeken değişiklik oy sandıkları ve kabinlerde.


Türkiye, 24. Dönem Parlamentosunu belirlemek üzere sandık başında. 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sandıklar 32 ilde sabah saat 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de açıldı.

Oy verme işlemi, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.

Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecek.


TC kimlik no'lu belge şart

Üzerinde TC kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya TC kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Milletvekilleri, milletvekili kimliği ve seçmen bilgi kağıdını, milletvekili adayları ise her hangi bir İl Seçim Kurulu Başkanınca milletvekili adayı olduklarına dair verilmiş seçmen bilgi kağıdını göstererek kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde oy verme saat 08.00'de başlayacak ve Yüksek Seçim Kurulunca başka bir süre belirlenmemiş ise saat 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan edecek.


Oy kullanırken bunlara dikkat!

'Evet' mührünü basarken dikkatli olunmalı. Yanlış işaretlemelerde, ne tür yanlış olursa olsun, yeni bir oy pusulası verilemeyecek ve oy geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının dışa doğru katlanması gerekiyor zira eğer mühür bir başka partinin logosunun üzerinde leke bırakırsa bu da oyun geçersiz olması anlamına geliyor.

Oy pusulasının ön veya arka yüzünde kalem çiziği, zarfın içinde başka bir nesne varsa oy geçersiz sayılacak.



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