50 milyon lira harcandı: Devletin 150 lojmanı çürümeye terk edildi

Van’da 8 yıl önce yapımı tamamlanan ve 50 milyon TL harcanan adliye lojmanları kullanıma açılmadı. Kapı ve pencereler çalındı, çatılar parçalandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Edremit Süphan Mahallesi'nde 2011'de 15 bin metrekarelik alana 150 lüks konutun temeli atıldı. Konutların o günkü faturası 50 milyon TL idi. Konutlar 2014'te bitirilerek Adalet Bakanlığı'na teslim edildi. Ancak bakanlık “güvenlik” gerekçesiyle lojmanları kullanmamaya karar verdi. Yıllarca kullanılmayan konutların İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildiği iddia edildi. Ancak Sağlık Müdürlüğü herhangi bir işlem yapmadı.