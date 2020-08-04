50 milyon Euro yatırım yapıldığı söylenen Milli Piyango ilk günden çöktü; üyelere yanlışlıkla 100 bin dolar gönderildi!

Milli Piyango'yu devralan Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Ancak sistem ilk günden arıza verdi.

Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon Euro’luk kapsamlı bir yatırım yaptıklarını anlatan Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, "Yeni dönemde bütün oyunlarımızı, çekiliş makinelerimizi yeniledik, ikramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47,5’tan yüzde 59’a yükselttik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini arttırdık. Yeniliklerle kazanma ihtimali eskiye göre arttı" dedi.



Ancak uygulamayı indirenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Uygulamayı indirmek isteyenler sistemsel arızalarla karşılaştı.



Bazı kullanıcılar ise hesaplarında 100 bin dolar para görünce şaşırdı. Ancak parayı almak isteyenler, parayı banka hesaplarına gönderemedi. Sisteme para yatırmak isteyenler banka hatalarıyla karşılaştı.

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