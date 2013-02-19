50 milyon dolarlık elmas soygunu!

Brüksel Havaalanı büyük bir elmas soygununa sahne oldu. 8 kişilik silahlı grup 50 milyon dolar değerinde işlenmemiş elmasları gaspetti.

Dün gece gerçekleşen olayın ardından, Brüksel Zaventem Havaalanı'nın "en sıkı uluslararası güvenlik standartlarına sahip olduğu" belirtildi.

Havaalanı yönetiminden yapılan açıklamada, "profesyonel bir çetenin silahlı soygunuyla" ilgili başlatılan soruşturmada savcılıkla tam işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada Brüksel Havaalanı'nın ulusal ve uluslararası en sıkı güvenlik standartlarını karşıladığı ve bu konudaki yeterliliğinin Belçika ve AB tarafından düzenli olarak denetlendiği vurgulandı.

Dün gece mahalli saatle 20:00 sularında 8 kişi olduğu belirtilen ve kıyafetleri polis üniformasına benzeyen otomatik silahlı grup, 2 araçla havaalanının güvenlik çitini aşmış ve bir güvenlik şirketinin panelvanıyla, Swiss Havayolları'nın, tarifeli seferini yapan Helvetic Havayolları uçağına yüklemeye götürdüğü işlenmemiş elmasları gaspetmişti.

Dünya genelinde para ve kıymetli maden taşımacılığı hizmeti veren ABD merkezli Brink şirketinin korumalarına silah doğrultan soyguncular, değeri yaklaşık 50 milyon dolar olarak tahmin edilen sertifikasız elmasları yanlarına alarak yıktıkları çitten geri çıkıp kayıplara karışmıştı.

Yaklaşık 10 dakikada tamamlanan soygunun ardından kaçarken mavi flaş kullanarak kendilerine polis süsü veren soyguncuların kullandıkları araçlardan birisi, havaalanına birkaç kilometre mesafede tamamen yanmış halde bulundu.

Yönetimine göre, dünyanın en güvenli havaalanlarından biri olan Brüksel Zaventem'de benzeri soygunlar defalarca yaşandı.

2005 yılında havaalanının kargo bölümünde Fedex şirketine ait alanda büyük miktarda elmas, silahlı 4 kişi tarafından gaspedildi.

2000 yılında Lufthansa uçağındaki elmaslar ve bir yıl sonra Brink şirketinin taşıdığı nakit ve hisse senetleri hırsızların hedefi oldu.

Bunun üzerine birçok havayolu ve kargo şirketi, güvenlik tedbirlerinin iyileştirilmemesi halinde havaalanını kullanmama tehdidinde bulundu.

Belçika hükümeti ve havaalanı yönetiminin bazı adımlar atması ve güvenlik yatırımlarını artırma taahhüdü sayesinde sorun aşıldı.

1995 yılında da kalkışa hazırlanan Swissair uçağından yüklü miktarda hisse senedi ve tahvil çalındı.