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Ekonomi

Evdışı Tüketim Derneği: 50 milyar TL'yi dışarıda yedik

Türkiye'de evdışı tüketimin yıllık cirosu 50 milyar TL’yi geçti

28 Mart 2014 11:49

Evdışı Tüketim Derneği (ETÜDER) ve Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye ’de evdışı tüketimin yıllık cirosu 50 milyar TL’yi geçti. Bu cirodan aslan payını ise konaklama tesislerindeki harcamalar aldı. 2’nci sırada fastfood (Hızlı tüketim) restoranlarının yer aldığı listede en düşük pay Beach Club’larda.

Ceyhun Kuburlu'nun Radikal'de yer alanhaberine göre,  sektörle ilgili raporu EDT Expo Fuarı’nda açıklayan Evdışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, “Sektörün 5 yıl içerisinde 125 milyar TL’ye çıkacağını öngürüyoruz” dedi. Ipsos Türkiye Yardımcı CEO ’ su Renan Burduroğlu, “Ekonomik krizlerde bile dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının devam ettiğini görüyoruz” dedi.

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