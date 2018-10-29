50 milletvekili için tadilatın maliyeti 1.85 milyon lira!

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle TBMM’de yapılan tadilatların maliyeti belli oldu. Koltukların değiştirilmesi ve bazı salonların milletvekili odası haline getirilmesi gibi bir dizi değişlik kapsamında yapılan çalışmalar için 1 milyon 855 bin TL bedel ödendiği öğrenildi.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’deki tadilat ve düzenlemelere ilişkin sorusunu yanıtlayan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Kurul’da yapılan tadilatların ise GYODER ile imzalanan anlaşma gereği KİPTAŞ’a bedelsiz yaptırıldığını ifade etti. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınan mobilyalar da dahil edildiğinde bu tutarın çok daha yüksek olacağı belirtildi.

Her bir vekil için 38 bin TL

Özel, Genel Kurul’da yapılan tadilatların 15 Temmuz Darbe Girişimi nedeniyle yaşanan hasarları tamir etmek amacıyla imzalanan protokole dayandırılmasına tepki gösterdi. Genel Kurul Salonu’nda yapılan değişiklikler arasında, komisyon sıralarının 10’a kadar düşürülmesi gibi hatalı işlemler olduğuna dikkati çeken Özel, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın bu tadilatları bir firma sponsorluğuna havale etmiş olması ciddi bir sorundur” dedi. Darbe girişiminin ardından imzalanan protokolün, bombalanan yerlerin güçlendirilmesi, şeref kapılarının, kulislerin ve avizelerin yenilenmesi, ana bina çatısının onarılması gibi konuları kapsadığını anımsatan Özel, “Meclis’in yetkilerini saraydaki bir tek adama havale eden bir Anayasa değişikliğiyle yapılan düzenlemelerin darbe girişimi gecesi yaşanan hasarla bağdaştırılması da mümkün değildir” sözleriyle tepki gösterdi. CHP’li Özel, Anayasa değişikliğiyle artırılan her bir milletvekili için yaklaşık 38 bin TL masraf yapıldığının altını çizdi.