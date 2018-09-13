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50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekarelik çatısı, 50 metre uzaklıktaki Kaymakamlık binasının bahçesine uçtu

13 Eylül 2018 22:50

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekarelik çatısı, 50 metre uzaklıktaki Kaymakamlık binasının bahçesine uçtu. Olayda park halindeki 5 otomobil zarar gördü.
Kahta ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırat Mahallesi\'nde inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekare genişliğindeki çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. 50 metre mesafedeki kaymakamlık binası bahçesine düşen çatının altında kalan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Hasar tespit çalışması başladı. Yeni yapılan ve daha teslim alınmayan binada büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

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