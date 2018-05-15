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"50 litrelik depo için ödenecek 314 TL'nin 166.5 lirası vergi!"

PUİS artık zam duyurusu yapmacağını açıklamıştı

15 Mayıs 2018 12:21

Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl "Ankara merkezde litresi 6,28 TL’yi görecek olan benzinin bayi kârı dahil ürün fiyatı 2,95₺, vergisi 3,33 TL’dir" diyerek, "50 litrelik depo için ödenecek 314 TL’nin; 147,5 lirası benzin, 166,5 lirası vergi olacaktır" tespitini yaptı.

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS), tepkiler nedeniyle benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacağını açıklamıştı.

PÜİS 10 Mayıs'ta "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu.

Vergi Uzmanı Bingöl, akaryakıttaki vergilendirmenin boyutunu Twitter üzerinden değerlendirdi. Bingöl şunları yazdı:

Benzin

"Bu geceden itibaren Ankara merkezde litresi 6,28 TL’yi görecek olan benzinin bayi kârı dahil ürün fiyatı 2,95 TL, vergisi 3,33 TL’dir. Yani 50 litrelik depo için ödenecek 314 TL’nin; 147,5 lirası benzin, 166,5 lirası vergi olacaktır.

Motorin

Litresi 5,73 TL’yi görecek olan motorinin bayi kârı dahil ürün fiyatı 3,07 TL, vergisi 2,66 TL’dir. Yani 50 litrelik depo için ödenecek 286,5 TL’nin; 153,5 lirası benzin, 133 lirası vergi olacaktır.

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