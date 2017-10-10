50 liraya hırsızlık yapıyormuş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 50 lira karşılığında hırsızlık yapan 24 yaşındaki Hasan K. yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi\'nde oturan 29 yaşındaki Ergün Mamuk, sabah uyandığında 300 lira parasının ve cep telefonunun çalındığı fark ettikten sonra polise gitti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamuk\'un şikayeti üzerine evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Hasan K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan zanlı, ifadesinde, \"Arkadaşım, çaldıklarım için bana 50 lira vereceğini söyledi. Hırsızlığı 50 lira için yaptım\" dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan K. ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.



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