50 kuruşun maliyeti 1,47 liraya yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşı emtia piyasalarını vurdu. Savaş nedeniyle son yılların en yüksek seviyesini gören nikel, bakır, alüminyum gibi metalleri tedarik etme konusunda endişe yaşanıyor. Savaşın başladığı 24 Şubat’ta 25 bin dolar civarında olan nikelin tonu 42 bin dolara çıktı. Çinko fiyatları da 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara, bakır fiyatları ise 9 bin 800 dolardan 10 bin 100 dolara çıktı.

Metallerin ana madde olarak kullanıldığı birçok sektör de fiyat artışlarından etkilendi. Bunlardan biri de bozuk paralar. Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Ülkede 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira olarak üretilen madeni paraların her birinin madeni değeri, para değerinin üzerine çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre 50 kuruşun üretim maliyeti yaklaşık üç katı olan 1 lira 47 kuruşa, 1 liranın üretim maliyeti ise 1 lira 78 kuruşa kadar çıktı.

Ekim ayından bu yana 1 kuruşun maliyeti yüzde 111, 5 kuruşun yüzde 124, 10 kuruşun yüzde 119, 25 kuruşun yüzde 123, 50 kuruşun yüzde 122 ve 1 TL’nin maliyeti ise yüzde 125 arttı.