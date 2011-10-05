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Spor

50 kuruşa maç bileti AYDIN (A.A)

05 Ekim 2011 18:34

-50 kuruşa maç bileti AYDIN (A.A) - 05.10.2011 - Spor Toto 3. lig 2. Grup lideri Nazilli Belediyespor'un yönetim kurulu, taraftar desteği sağlayabilmek amacıyla, 9 Ekim Pazar günü oynanacak Batman Petrolspor maçının bilet fiyatını 50 kuruşa kadar indirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, hafta sonunda yapılacak müsabakanın bilet fiyatlarının 50 kuruş ve 1 liradan satılacağı bildirildi. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz, geçen hafta Orhangazispor deplasmanında aldıkları 1 puanla liderlik koltuğuna oturduklarını, bu hafta kazanacakları 3 puanla da liderliği pekiştirmek istediklerini söyledi. Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyleyen Ceviz, ''Taraftarımızdan bu hafta stadı doldurmalarını istiyoruz. Yönetim kurulumuz maçın bilet fiyatlarını ancak bu kadar ucuz tutabilir. Futbolcularımız dolu tribünlerin önünde daha iyi motive olacaktır'' dedi. Öte yandan, siyah-beyazlı takımın yöneticileri, hafta sonu açık tribünün tamamını doldurabilmek için sporseverleri maça davet eden afişler bastırdı.

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