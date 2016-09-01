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50 Kürt siyasetçinin açlık grevine gireceği açıklanan DTK binasına polis baskını

Baskın, DTK'nın Twitter hesabından duyuruldu

01 Eylül 2016 02:32

Halkların Demokratik Partisi (HDP),  Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Kongresi (KJA) adına bugün 50 Kürt siyasetçinin süresiz dönüşümsüz açlık grevi yapılacağını duyurulmasının ardından, açıklamanın yapıldığı DTK binasına polis baskın yaptı.

DTK Başkanı Hatip Dicle’nin yaptığı DTK binası önünde yaptığı açıklamanın ardından yapılan baskın, DTK'nın Twitter hesabından duyuruldu. Baskının ardından binada yapılan aramaların sürdüğü belirtildi.

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