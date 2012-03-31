50 kız çocuğunu taciz eden Türk serbest kalınca Uganda ayaklandı

Uganda’da en az 50 kız çocuğunu taciz eden Türk öğretmen Emin Baro para cezasıyla serbest kalınca ülke ayaklandı. Baro tepkiler üzerine gözaltına alındı

Milliyet'in haberine göre, Doğu Afrika ülkesi Uganda, reşit olmayan çocuklara para karşılığında oral seks yaptıran bir Türk öğretmenin hafif cezayla serbest bırakılmasına isyan etti. Daha önce Kenya’da 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile ilişkiye girdiği için yakalanan Emin Baro bu kez Uganda’da ortaya çıktı.

Ülkede altı yıldır turist vizesiyle yaşayan Baro’nun bir internet kafede unuttuğu CD’nin içinden iki çocuğa oral seks yaptırırken çektiği görüntüler vardı. İnternet kafenin sahibi CD’yi bulup polise teslim edince korkunç gerçek ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından Baro’nun çoğu 10 yaşın altında olmak üzere yaklaşık 50 kız çocuğunu cinsel açıdan istismar ettiği anlaşıldı.

4 bin lira cezayla kurtuluyordu

Savcılığın iddiasına göre Baro çocuklara 1 ila 4 TL’ye karşılık gelecek paralara oral seks yaptırıyordu. Çektiği görüntüleri sosyal medya sitelerindeki hesaplarında paylaşan Baro, CD’leri pedofil sitelerinde satışa çıkararak para da kazanıyordu. Uganda basınına göre Baro mahkemeye çıktığında suçunu kabul etti. Yargıcın “Baro mahkemenin vaktini almadığı için hoşgörülü davranmaya karar verdiğini” söyleyerek adama yalnızca 2 yıl hapis cezası veya 6 milyon Uganda şilini (4 bin 230 TL) ceza vermesi ise tartışma yarattı. Baro tazminatı ödeyemeyince bir geceliğine Luzira Hapishanesi’ne götürüldü. Ancak ertesi gün tazminatı ödemeyi başarıp serbest kaldı.

Yeni delil var, ölüm cezası alabilir

İki yıl cezayı az bulan muhalefet Baro serbest kalınca ayağa kalktı. Muhalefet, kanunlara göre Baro’nun 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması gerektiğini söyledi. Olay halk arasında da büyük yankı buldu. Gazetelerin internet sitelerine, “Eski devlet başkanı İdi Amin zamanında olsa bu adam timsahlara yem olurdu”, “Beyaz adamlara neden hep kıyak geçiliyor. ABD’de bir siyah adam aynısını yapsa tek başına hücreye tıkılırdı. Bu adam 50 kızın hayatını mahvetti” gibi yorumlar bırakıldı. Baskılar karşısında dosyayı yeniden açan polis Baro’yu tekrar gözaltına aldı. Şimdi yetkililer ellerinde yeni deliller bulunduğunu ve Baro’nun ölüm cezası bile alabileceğini söylüyor. Baro’nun Yeni Zelanda ve Makedonya pasaportları da bulunuyor.