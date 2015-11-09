50 kişiyi yaralayan baykuşa ömür boyu hapis cezası!

Hollanda'nın kuzeyindeki Purmerend kentinde çok sayıda kişiyi yaralayan bir baykuşun ömür boyu 'hapiste' tutulması kararlaştırıldı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre belediye, baykuşu hapsetmek için devletten izin belgesi talep etti.

Geçen yıl ortaya çıkan baykuş kent halkına aylar boyunca korkulu günler yaşattı.

Baykuş yürüyüş ya da spor yapan 50'den fazla kişiyi gaga darbeleriyle ciddi biçimde yaraladı. Saldırılar üzerine belediye halka yanlarına şemsiye alma tavsiyesinde bulunmuştu.

Uzun uğraşlar sonucu yakalanan baykuşun, hapsedilmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı, bu kararı belediye meclisine bildirdi.

Hollanda Baykuş Çalışma Grubu'na göre, gözaltındaki kuşun serbest bırakılması durumunda aynı davranışları gösterme olasılığı çok yüksek.

Çevreci gruplar ise yakalandıktan sonra belediye tarafından kuşların tutulduğu bir barınağa konan baykuşun doğaya salınması için eylem başlattı.

Söz konusu grupların, bakıcısına baskı uygulaması üzerine kuş bilinmeyen bir yere nakledildi.

Araştırmacılar kuşun bir insan tarafından yetiştirildiğini düşünüyor.