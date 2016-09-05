50 kişi, Öcalan için açlık grevine başladı

Aralarında HDP milletvekilleri ve DBP'li belediye başkanlarının olduğu 50 kişi, 15 Temmuz'dan beri haber alamadıkları ve can güvenliğinden endişe duydukları PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşün sağlanması için süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladı.

Açlık grevine başlayan isimler arasında DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, İmralı heyetinden Ceylan Bağrıyanık, HDP milletvekilleri Ferhat Encü, Selma Irmak, Dilek Öcalan, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya ve DBP PM üyesi Gülcihan Şimşek, Öcalan'ın Öcalan'ın avukatları Ebru Günay ve Cengiz Çiçek, sanatçılar Berfin Emektar, Zeynel Doğan da yer aliyor.

Konferans salonunda "Öcalan'ın sağlığı ve güvenliği icin endişeliyiz, görüşme derhal sağlansın" pankartlarının yanı sıra Öcalan posterleri de asıldı.