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50 kişi kahvehane bastı

Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

09 Aralık 2017 01:07

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaklaşık 50 kişi bastıkları kahvehanenin camlarını kırdı. Polis,  çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, Alaplı'da A.Ç. ile B.U. öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. A.Ç., akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi ile B.U.'nun çalıştığı Alaplı Belediyesi binasının yakınındaki kahvehaneye geldi. İçerideki sandalye ve masaları tekmeleyen grup, pencerenin camlarını kırdı. Çıkan arbedede kırılan camların üzerine düşmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, her iki taraftan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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