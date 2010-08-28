50 Hes'in satışına onay verildi

T24 - Özelleştirme Yüksek Kurulu, Elektrik Üretim AŞ’ye ait hidroelektrik santralların satışına onay verdi. Hidroelektrik santralların devirlerinden 439 milyon 910.5 bin dolarlık gelir elde edilecek.









Ekonomi Servisi - Özelleştirme Yüksek Kurulu, 50 hidroelektrik santralın daha satışına onay verdi. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) gerçekleştirdiği özelleştirme ihaleleri sonucunda 18 grupta yer alan 50 hidroelektrik santralın satışına onay verildi. Bilindiği üzere ÖİB, EÜAŞ’a bağlı 52 HES’i 19 grupta toplamış, Grup 12 dışında kalan 18 grubun ihalelerini 4 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmişti.









İlk devir en yüksek teklife







İlana göre 4 Mayıs 2010’da yapılan Grup 1’de yer alan santralların 6 milyon 600 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Kent Solar Elektrik Üretim’e devri yapılacak. 5 Mayıs’ta ihale edilen Grup 3’teki santrallar 17 milyon 411.5 bin dolarlık en yüksek teklifi veren Nema Kimya-Espe Ortak Girişim Grubu’na satılacak. ÖYK’nin satışına onay verdiği diğer gruplar ve en yüksek teklif sahipleri şöyle: Grup 9, 7 milyon 644 bin dolara İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomosyon Sistemleri’ne; Grup 14, 29 milyon 50 bin dolara Boydak Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’ye; Grup 15, 6 milyon 550 dolar bedelle Demirtaş Doğu Elektrik Makine İnşaat Sanayi’ye; Grup 19, 14 milyon 700 bin dolara Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi’ye; Grup 2, 5 milyon 775 dolara Sarar Giyim Tekstil’e; Grup 17, 6 milyon 350 bin dolar bedelle Er-Bu İnşaat ve Tic. Koll. Şti. Ercan Tunç, Burhan Çetin’e; Grup 5, 2 milyon 760 bin dolar bedelle Fides Reklam Enerji Hizmet Lojistik Turizm’e; Grup 4 için en yüksek teklif 56 milyon 80 bin dolara Aksu Enerji ve Ticaret’e; Grup 10, 69 milyon 700 bin dolara Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ’ye; Grup 7, 86 milyon 400 bin dolara Fırat Enerji Üretim Otoprodüktör’e; Grup 6, 13 milyon 520 bin dolara Seba Ortak Girişim Grubu’na; Grup 16, 40 milyon 800 bin dolara Nas Enerji’ye; Grup 18, 50 milyon 50 bin dolara Nema Kimya-Espe Ortak Girişim Grubu’na; Grup 13, 13 milyon 800 bin dolara Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’ye; Grup 8, 5 milyon 700 bin dolara Seba Ortak Girişim Grubu’na; Grup 11, 7 milyon 20 bin dolar bedelle Ka-Fnih Enerji Üretime satılacak.







İhalelerde en yüksek teklifi veren şirketlerin sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, ÖYK kararında yer aldığı üzere satışlar en yüksek teklif sahipleri sıralamasına göre devredilecek.



