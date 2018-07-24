50 günlük bebeğin ölümüne soruşturma

Bursa'da, doğumundan sonra hastanede 'konjenital hipotoni' tanısıyla tedavi görüp taburcu edilen 50 günlük Rıza Aslan bebek, evde annesinin mama vermesinin ardından fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Nergiz ve İlimdar Aslan çiftinin, Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 4 Haziran'da dünyaya gelen bebekleri Rıza Aslan'a, sinirler, beyin veya kasları etkileyen kalıtsal bir durum olan 'konjenital hipotoni' tanısı konuldu. 1 ayı aşkın süre hastanede tedavi altında tutulan bebek, ardından taburcu edildi. Ailenin 1 hafta evde bakımını yaptığı Rıza bebek, annesinin mama ile beslemesinden yaklaşık yarım saat sonra vücudunun morarmaya başlaması üzerine aynı hastaneye kaldırıldı. Rıza bebek, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Rıza bebeğin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin cesedinde yapılan ilk incelemede yoğun mama artıklarına rastlandı. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba İlimdar Aslan, oğlunu hastanede takip eden doktor hakkında şikayette bulundu. Aslan, ilk ifadesinde, oğlunu, rahatsızlığı nedeniyle evde hortumla beslediklerini söyleyerek, "Eşime sorduğumda yarım saat önce mama verdiğini, sonra morarmaya başladığını söyledi. Oğlumu hastaneye götürdüğümüzde doğumundan itibaren takibini yapan doktor, 'Neyi var?' diye sordu. Bu soruyu soracağına müdahale etseydi belki oğlum ölmeyecekti" dedi. (DHA)