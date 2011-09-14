-50 gezegen keşfedildi ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Uluslararası Astronom Ekibi, biri Dünya'nın koşullarına benzer, yakın yıldızının etrafında dönen 50'den fazla yeni dış gezegen (exoplanet) keşfetti. Araştırmayı yapan ve sonuçları ABD Wyoming'deki uzak güneş sistemleri konferansında sunan Avrupa Güney Yarıküre Gözlemevi (ESO), bunun bir seferde açıklanan en fazla dış gezegen gözlemi olduğunu belirtti. 1995'te güneş sistemi dışındaki ilk gezegeni bulanlardan Cenevre Üniversitesi'nden Michael Mayor'ın yönettiği bir ekip, ESO'nun Şili'de kurulu ''Harps'' spektrograf teleskobu sayesinde bu gözlemi yaptı. ESO'nun Harps spektrografı 2003'ten beri güney yarı küreyi tarayarak Güneş'ten başka yıldızların etrafındaki gezegenleri keşfetmeyi hedefliyor. Bu son gözleminde keşfettiği 50'den fazla dış gezegenin içinde, kütlesi Yerküre'nin bir ila on katı büyüklüğünde olan 16 ''Süper Dünya'' bulunuyor. Bu Süper Dünya'lardan birisinin yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunmasından ötürü, burada sıvı halde suyun varlığının mümkün olabileceği belirtiliyor. Böylece yaşam ve yaşamın evriminin de olası olabileceği düşünülüyor. Gözlemle ilgili Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) de yapılan açıklamaya göre, bilim adamlarının bu gözlemlerinde Güneş'e benzer yıldızların yüzde 40'ından fazlasının en az bir tane Satürn'den (kütlesi Dünya'nın 3 ila 100 katı) daha hafif gezegene sahip olduklarını ortaya çıkardılar. Avrupalı bilim adamları bu son keşifle Harps teleskobu sayesinde şimdiye dek ikisi (2007'de keşfedilen Gliese 581d ve son olarak keşfedilen HD 85512b) potansiyel yaşama ev sahipliği yapabilecek Süper Dünya olmak üzere 150 dış gezegeni tespit ettiler. Son keşfedilen Süper Dünya HD 85512b, Dünya'nın 3,6 katı kütleye sahip ve 36 ışık yılı (1 ışık yılı: 9,460 milyar kilometre) uzakta bulunuyor.