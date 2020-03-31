50'den fazla kanser türünü tespit edebilen bir test geliştirildi

T24 Dış haberler

Bilim insanlarına göre yeni geliştirilen bir kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebiliyor. Yeni testin, erken teşhiste önemli bir rol oynaması umuluyor.

Test, tümörlerin döktüğü ve kanda dolaşan DNA'ya odaklanıyor. Daha da spesifik olarak bu DNA'daki kimyasal değişimleri inceliyor.

Bilim insanları testin sadece bir kişinin kanser olup olmadığını tespit etmekle kalmayıp, ne tür kanser olduğuna da ışık tutabileceğini belirtti.

Harvard Tıp Okulu bünyesindeki Dana-Fraber Kanser Enstitüsü'nden Dr. Geoffrey Oxnard, testin klinik denemelerinin başladığını duyurdu.

Testi geliştiren ekip, Annals of Oncology'de yayımlanan makalede modelleme yapabilen bir yapay zeka geliştirdiklerini ve sistemin çeşitli örnekleri sınıflandıracak bir algoritma geliştirdiğini ifade etti. Sisteme bin 531 kanser hastası ve bin 521 kanser hastası olmayan bireyin kan örnekleri yüklendi. Daha sonra binden fazla kişinin verileri de sisteme yüklendi.

Şu ana kadar yapılan denemelerde test, yüzde 44 başarıyla bir kişinin kanser olup olmadığını tespit etmeyi başardı. Test, birinci evredeki vakaların yüzde 18'ini tespit edebilirken, bu oran 4.evrede 98'e yükseliyor.

Cancer Research UK'in erken teşhis bölümünün başında bulunan Dr. David Crosby, testin geliştirilmenin erken bir safhasında olduğuna dikkat çekerek, ilk sonuçların umut verici olduğunu ifade etti.