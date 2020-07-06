50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemeye göre artık 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde de iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmek zorunlu hale geldi. Yükümlülüklere uymayan iş yerleri ise para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemeyle 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle artık küçük işletmeler de iş yeri hekimi bulundurmak zorunda.

2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu hatırlatan İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "2012'deki kanuna göre tüm işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmekle yükümlüydü. Ancak gerek küçük işletmelerin mali açıdan zor durumda kalmaması, gerekse yeterli sayıda iş sağlığı ve güvenliği personelinin bulunmaması nedeniyle 'az tehlikeli' sınıfta yer alan ve 50'den az çalışanı bulunan iş yerleri için bu yükümlülük üç kez ertelenmişti. Fakat söz konusu yükümlülük 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle artık yürürlüğe girmiş bulunuyor" dedi.

Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere para cezası

1 Temmuz 2020 itibariyle kafeler, terziler, hukuk büroları, muhasebe büroları, eczaneler, berberler, manavlar, lokantalar, kapıcı bulunduran apartmanlar vb. 50'den az çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmesi veya bunlar eliyle sunulan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Demir, "Diğer bir ifadeyle tek bir kapıcının bulunduğu apartmanda veya bir çırağın bulunduğu berber dükkanında ya da bir stajyerin bulunduğu hukuk bürosunda işverenler, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmek veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüler. Aksi halde idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz bir son olacaktır. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen iş yerlerinde, görevlendirilmeyen her iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli için 11 bin 735 TL idari para cezası söz konusu olacak. Üstelik aykırılığın devam ettiği her ay için bu idari para cezası uygulanmaya devam edecek. Örneğin, temmuz ve ağustos aylarında anılan hizmetleri sağlamayan işverenler bu iki ay için toplamda 46 bin 940 TL idari para cezası ödemekle yükümlü olacak. Yani iş güvenliği uzmanı + iş yeri hekimi için 2 kişi x 11 bin 735 TL x 2 ay şeklinde hesaplanacak" diye konuştu.