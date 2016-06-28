50 Cent'e konser sonrasında küfür gözaltısı

Rap dünyasının ünlü şarkıcısı 50 Cent, konser esnasında sarfettiği küfürlü sözler nedeniyle gözaltına alındı. 20 bin dolar kefaret ödeyen 50 Cent, gözetim altında tutulduktan bir sonra serbest bırakıldı.

NTV'de yer alan habere göre, 50 Cent, Karayipler'deki St. Kitts ve Nevis Federasyonu'ndaki bir festivalde sahne aldı. 40 bin kişinin izlediği konserde 50 Cent, büyük şok yaşadı.

Asıl ismi Curtis Jackson olan ünlü Rapçı, söylediği şarkı sırasında küfür etmesi nedeniyle konser sonrasında gruptan bir kişiye birlikte gözaltına alındı.

Yaklaşık 20 bin dolar ceza ödeyen 50 Cent, serbest bırakıldı. St. Kitts ve Nevis Federasyonu'nda kamuya açık alanlarda küfür edilmesi yasak.