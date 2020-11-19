50 Cent: Trump'ı desteklemem için 1 milyon dolar teklif edildi

Dünyaca ünlü rapçi 50 Cent, ABD'deki seçim döneminde Trump'ı desteklemesi için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, gerçek adı Curtis Jackson olan 45 yaşındaki rapçi, "Trump'ın törenine katılmam için bana 1 milyon dolar teklif edildi. Aslında önce 500 bin dolar teklif ettiler, ancak kabul edip etmeme konusunda düşünürken teklifi 1 milyon dolara çıkardılar" dedi.

Daha önce sosyal medya hesabından seçimlerde Trump'ı desteklediğini açıklayan 50 Cent, "Trump siyah oylar için farklı sanatçılarla böyle işler yaptı. Ama ben 'Hayır, bunu yapmayacağım' dedim. Sonrasında bu durumun içinden nasıl çıkacağımı bilemedim" diye konuştu.

"20 Cent olmak istemiyorum"

Seçim öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yüksek vergi gerekçesiyle Biden'ı istemediğini duyuran 50 Cent "Evet, 20 Cent olmak istemiyorum. Yüzde 62 çok, çok kötü bir fikir. Sevmedim bu işi!" demişti.

Biden'ın New York'ta en çok kazanan kişiler için vergi oranını toplamda yüzde 62'ye kadar çıkarabileceğini aktaran bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşan 50 Cent, hayranlarını Trump için oy vermeye çağırmıştı.

Cardi B. de Trump'ın listesinde olduğunu açıklamıştı

Rapçi Cardi B. de ABD seçimleri öncesinde adının Trump'ı desteklemesi için para teklif edilecekler listesinde yer aldığını söylemişti: "Biden'ın beni piyon olarak kullandığını söylediler, ardından haftalar sonra Trump'ın ulaşmaya çalıştığı ve destek için ödeme yapacağı rapçiler ve sanatçıların bir listesini gördük, listede benim de adım vardı."

Cardi B. seçim döneminde hayranlarının Biden'a şans vermesini isteyerek "Platformlarını kullanan tüm bu ünlülerle ve dışarı çıkıp oy kullananlarla çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.