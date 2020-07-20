50 Cent'ten ABD Başkanlığına aday olan Kanye West'in ilk mitingine tepki: Ne dedi lan bu?

ABD Başkanlığı için adaylığını koyan rapçi Kanye West'in ilk mitingine rapçi 50 Cent'ten tepki geldi. 50 Cent, West'in ABD tarihinde saygı duyulan isimlerden biri hakkında "Harriet Tubman köleleri kurtarmadı" ifadelerini kullandığı dakikaları paylaşarak "Ne dedi lan bu?" yazdı.

50 Cent, Instagram'da paylaştığı videoda West'in "Harriet Tubman asla köleleri serbest bırakmadı. O sadece köleleri başka beyazlara çalıştırdı" dediği anlara yer verdi. 50 Cent, paylaşımın yanına "Ne dedi lan bu? Bunlar hep Jay Z'nin suçu, Kanye'nin ilk mitingi, (sesli güldüm) yazdı.

West'in Temmuz ayı başında duyurduğu başkan adaylığının ciddi mi yoksa yeni albümün tanıtım çalışması mı olduğuna dair tartışmalar sürerken West, Oklahoma'da pusulada yer almak için kayıt yaptırdı. West'in ilk mitingi de Güney Carolina'nın Charleston kentinde gerçekleşti.

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