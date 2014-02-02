50 bin ton beton 10 saniyede yerle bir oldu



Frankfurt şehir merkezindeki "Fildişi Kulesi"nin yıkımı toplam 10 saniye sürdü. 50 bin ton dolayında betonun yerle bir olmasını, çevrede toplanan 40 bin dolayında meraklı izledi. Binanın "Avrupa'da patlayıcı kullanılarak yıkılan en yüksek yapı" olduğu belirtildi.

Nasıl bir yöntem izlendi?

Patlayıcı, binanın muhtelif noktalarında açılan bin 400 ayrı deliğe dağıtıldı. İlk önce binanın kolonlarındaki dinamitler patlatıldı. 3,5 saniye sonra sıra diğer patlayıcılara geldi. Bu aşamada "kuzey-güney-katlaması" yöntemi izlendi. Binanın ilk 65 metresinde bulunan patlayıcı unsurların hafif güney eğimi, kalan 65 metredekilerin de kuzey eğimiyle infilâk etmeleri sağlandı. Böylece yapının kendi içinde göçmesi sağlandı.

Yıkım operasyonunu yöneten Eduard Reisch, yıkım öncesi yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kişi ya da komşu bina zarar görmeden operasyonu sonuçlandıracağımızdan eminim" vaadinde bulunmuştu. Her şey yıkım ekibinin plânladığı gibi gelişti. Yıkımın çevrede hasara yol açmaması için birçok ek önlem alındı. Bina önünde yüksekliği 6 metreyi bulan duvarlar inşa edildi. Patlamayla birlikte kalkacak toz miktarını en aza indirgemek için her biri birer ton su içeren çok sayıda su deposu da patlatıldı. Bina çevresinde geniş bir alan tehlikeli bölge ilân edilirken, güvenlik önlemlerinde yaklaşık 500 kişi görev aldı.

Geçen yıla kadar Eğitim Fakültesi tarafından kullanılan bina, 1972 yılında inşa edilmişti. Binanın bulunduğu alana biri 100, diğeri 140 metrelik iki binanın inşa edilmesi planlanıyor. Sözkonusu binaların iş ve büro merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.