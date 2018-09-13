50 bin TL'lik kira 90 bin TL'ye çıktı; Forum İstanbul'da döviz ile kira ödeyen mağazalar protesto etmek için kepenk kapattı

Forum İstanbul’da döviz ile kira ödeyen mağazalar kura bağlı artışı protesto etmek için kepenk kapattı. Esnaflar, "Adım atılmazsa tekrar kepenk kapatırız" dedi.

Bir mağaza çalışanı, "10 yıldır AVM çalışanıyım. 50 bin TL olan kiramız şu an döviz kurundaki artış nedeniyle 90 bin TL’ye tekabül ediyor. 1 ayda aynı ürüne iki kez zam uyguladık" diyerek durumlarını anlattı.

Birgün'den Yağmur Öztürk'ün haberine göre döviz kurundaki artış ekonomiyi birçok kalemden etkilerken, kirasını dövize bağlı ödeyen alışveriş merkezi (AVM) esnafları da zor günler yaşıyor. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde döviz üzerinden kira ödeyen mağazalar, döviz kurundaki artış nedeniyle 10 Eylül’de öğle saatlerine kadar kepenk açmayarak durumu protesto etti. Esnaflar taleplerinin, kiraların belli bir döviz kuruna sabitlenmesi ya da kirada indirim uygulaması olduğunu aktardı. Ortak alınan kararda bazı kepenk kapatmayan mağazaların çalışanları da, yabancı markaların yöneticilerinin kurdan olumsuz etkilenmemesi sebebiyle katılmadıklarını aktardı.

"Yetkililer hiçbir şey yapmadı"

Yapılan eylemin ardından herhangi bir yetkilinin açıklama yapmadığını ve bir sonuç alınmadığını belirten bir mağaza çalışanı, şöyle konuştu:



“Yetkililer hiçbir şey yapmadı. Kapitalist düzen işte. Ben çıkarları olduklarını düşünüyorum hatta. Herkes cebini düşünüyor. 10 yıldır AVM çalışanıyım. 50 bin TL olan kiramız şu an döviz kurundaki artış nedeniyle 90 bin TL’ye tekabül ediyor. 150 mağazamız var, 100’ü AVM içerisinde. 1 ayda aynı ürüne iki kez zam uyguladık. Hâliyle satışlarımız da düşüyor.”

"Herkes şikâyetçi"

Bir başka mağaza çalışanı ise, satışların da düştüğünü ve herkesin bu durumdan şikâyetçi olduğunu belirtti. AVM’nin protesto edilen saatlerde açık olduğunu ve müşterilerin yine girip çıktığını aktaran çalışan, bu nedenle eylemden sonuç elde edilmediğini, eğer ortak bir karar alınırsa tekrar kepenk kapatacaklarını bildirdi.