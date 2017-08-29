50 bin mülteci Suriye'ye bayrama gitti

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak için Kilis’e gelen sığınmacıların sınır kapısındaki yoğunluğu sürerken, başvuru yapan 67 bin kişiden 50 bini işlem yaptırıp Kilis'ten Suriye’ye geçti.
Kilis Valiliği’nin izniyle Kurban Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli sığınmacıların Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinde sınır kapısına gelip sıraya giren Suriyeliler, oluşturulan kontrol noktalarında işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiyor.
Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanan, yaşlı ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği geçişler sırasında güvenlik güçleri de yoğun önlem alıyor. (DHA)