50 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi sözde nişanlı kız yakalandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da oturan 29 yaşındaki Tahsin Gökhasan ve ailesini evlilik vaadiyle 50 bin lira dolandıran sözde nişanlısı \'Nur Demir\' takma ismini kullanan 20 yaşındaki İlknur Üçok, Şanlıurfa\'da polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar\'da mermerci Satılmış Gökhasan evlilik çağına gelen oğlunu evlendirmek için Birecik İlçesi\'nde oturan akrabaları Abdullah Atmaca aracılığıyla Şanlıurfa\'nın Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde oturan Halim Demir\'in 20 yaşındaki takma isimli kızı \'Nur Demir\'i 15 bin lira başlık parası karşılığında isteyerek oğlunu nişanlandı. 13 Ekim\'de evlenmek için düğün hazırlığını yapan Gökhasan Ailesi, son hazırlıklarını tamamlaması üzerine kızın ailesini arayarak, Şanlıurfa\'ya gelip gelini alacaklarını söyledi. Ancak aile, baba Satılmış Gökhasan\'a taziyelerinin olduğunu kendilerine bir hafta süre verilmesini istedi. Bir hafta sonra Afyonkarahisar\'dan Şanlıurfa\'ya gelen Gökhasan Ailesi nişan taktıkları evi bomboş görmeleri üzerine dolandırıldıklarını anlayınca gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 50 bin lira nişan ve düğün hazırlıkları için masraf yapan Gökhasan Ailesi\'nin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polisin takibi sonucu Tahsin Gökhasan ila nişanlanan başörtülü \'Nur Demir\' ismini kullanan genç kızın İlknur Üçok olduğunu saptadı.

Ekipler tarafından adresi belirlenen Üçok, Bağlarbaşı Mahallesi\'nde gerçek ailesiyle yaşadığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde, nişan töreninde \'annesi\' ve \'babası\' olarak tanıttığı kişileri tanımadığını, bir başkasının aracılığıyla bu olaya karıştığını söylediği öğrenilen Üçok, nişanda kendisine sadece yüzük takıldığı daha sonra çocuğu beğenmediği için evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. Üçok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nişan töreninde başörtülü olduğu görülen İlknur Üçok\'un başörtüsü takmadığı, nişan töreninde kendini \'muhafazakar bir ailenin kızı\' olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Gökhasan Ailesi\'nin avukatı Sezai Canbek, nişan töreninde kendisini \'anne\' ve \'baba\' olarak tanıtan diğer 2 şüphelinin yakalanması için de polisin çalışmasının devam ettiğini söyledi.



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