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Dünya

50 bin kişi evsiz kaldı

İtalya'da dün meydana gelen ve son olarak 50 kişinin öldüğü açıklanan depremden sonra 50 bin kişinin evsiz kaldığı sanılıyor.

06 Nisan 2009 03:00

İtalya'da dün meydana gelen ve son olarak 50 kişinin öldüğü açıklanan depremden sonra 50 bin kişinin evsiz kaldığı sanılıyor.

İtalya Sivil Savunma Kurumu sözcüsü, ülkenin orta kesimlerini vuran depremin 50 bin civarında insanın evsiz kalmasına yol açmış olabileceğini söyledi.

Depremin merkez üssü yakınındaki L'Aquila'nın Belediye Başkanı Massimo Cialente de deprem nedeniyle 100 bin kişinin evini terk ettiğini, kentin tarihi merkezindeki binaların çoğunun hasar gördüğünü açıkladı.

Roma'ya 90 kilometre uzaklıktaki L'Aquila'da yerel saatle 03.32'de (TSİ 04.32) meydana gelen depremde 50 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte enkaz kaldırıldıkça can kaybı sayısının da artabileceğine dikkati çekiyor.

Depremin büyüklüğünü İtalyanlar 5,8, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,3 olarak açıklamıştı.

(AA)

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