"50 bin işçi, tazminat ödememek için izne çıkarıldı"

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Temsilcisi Gaziantep OSB’deki firmalardan 14’ünün konkordato ilan ettiğini, 40’a yakın firmanın da konkordato için müracaatı bulunduğunu ileri sürdü. Sendikanın Gaziantep Temsilcisi Nihat Bencan, 50 bin işçinin de işverenin tazminat verecek parası olmadığı için ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Bekir Şahin'in haberine göre OSB’de çoğu ücretsiz izinli 50 bin civarında işçinin işten çıkartıldığını ifade eden Bencan, “Çünkü işverenlerin işçilere tazminat verecek paraları yok. Bu nedenle işçisini ücretsiz izne çıkarıyor. Ayrıca işsiz olarak resmi kayıtlara geçmediği için bu kişiler İş-Kur’a gidip işsizlik maaşı müracaatı da yapamıyor. Böylece işçi açlığa ve yoksulluğa mahkûm ediliyor. Yetkililer de bu acı ve üzücü olayı sadece seyrediyor” dedi.

TIKLAYIN - DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalı

Öte yandan DİSK dün açıkladığı kararında asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğini belirtti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Açlık ve yoksulluk rakamları göz önüne alınarak asgari ücret hesaplanacak olursa, en az 3 bin 100 lira olmalı" dedi.