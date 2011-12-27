50 bin dolarlık telefon üretildi



T24 - Rusya'da faaliyet gösteren ve milyon dolarlık telefonları ve flaş sürücüleriyle tanınan Gresso, yeni telefonuyla yine gündeme geldi. Sınırlı sayıda üretilecek olan Gresso'nun yeni telefonu Avantgarde 18 karat altından imal ediliyor. Yaklaşık 150 gram ağırlığında olan cihazın çerçevesi ve klavyesindeki butonları sarı altından yapılıyor.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; telefonun özellikleri henüz bilinmese de cihazın S40 işletim sistemini kullanacağı ve ortalama bir akıllı telefon seviyesinde bile bir cihaz olmayacağı konuşuluyor.



50 bin dolar değerindeki cihazdan sadece 30 adet üretilecek ve yılbaşında piyasada olacak.





