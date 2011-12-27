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Dünya

50 bin dolarlık telefon üretildi

Rusya'da faaliyet gösteren ve milyon dolarlık telefonları ve flaş sürücüleriyle tanınan Gresso, yeni telefonuyla yine gündeme geldi. Sınırlı sayıda üretilecek olan Gresso'nun ye

27 Aralık 2011 02:00


T24 - Rusya'da faaliyet gösteren ve milyon dolarlık telefonları ve flaş sürücüleriyle tanınan Gresso, yeni telefonuyla yine gündeme geldi. Sınırlı sayıda üretilecek olan Gresso'nun yeni telefonu Avantgarde 18 karat altından imal ediliyor. Yaklaşık 150 gram ağırlığında olan cihazın çerçevesi ve klavyesindeki butonları sarı altından yapılıyor.

Sadece 30 tane üretildi

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; telefonun özellikleri henüz bilinmese de cihazın S40 işletim sistemini kullanacağı ve ortalama bir akıllı telefon seviyesinde bile bir cihaz olmayacağı konuşuluyor.

50 bin dolar değerindeki cihazdan sadece 30 adet üretilecek ve yılbaşında piyasada olacak.


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