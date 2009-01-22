50 bin dolarlık kredinin taksidi 680 lira arttı

Dolarda spekülatif atak



Dolarda yükseliş sürer mi?



Toplam maliyet de artıyor Toplam maliyet de artıyor

Ağustos ayında dolar cinsi kredi kullanan tüketicilerin aylık ödemeleri, kurda yaşanan yüzde 37'lik çıkış nedeniyle arttı. Geçen yıl ağustos ayında, dolar 1.20 TL'den işlem görürken 50.000 dolarlık konut kredisi kullanan tüketicinin aylık ödemeleri 680 lira birden yükseldi.Küresel krizin neden olduğu sarsıntıyla ağustos ayından bu yana yüzde 37 yükselen dolar kuru, döviz kredisi kullanan tüketicinin de kâbusu oldu.Doların Ağustos 2008'den bu yana 1.20 TL'den 1.65 TL'ye çıkarak yüzde 37 yükselmesi döviz cinsi kredilerinin aylık taksitlerini de aynı oranda artırdı.Geçen yıl ağustos ayında, dolar 1.20 TL'den işlem görürken 50.000 dolarlık konut kredisi kullanan tüketicinin aylık ödemeleri 680 lira birden arttı. Dolar 1.20 TL'deyken 36 ay vadeyle aldığı 50.000 dolarlık kredi için aylık 1.535 dolar karşılığı 1.850 lira ödeme yapan tüketicinin ocak taksiti kurdaki artıştan dolayı 2.535 TL'ye yükseldi.Ağustos 2008'de yüzde 0,55 faizle alınan 50.000 dolarlık konut kredisinin 36 aylık vadenin sonunda tüketiciye olan toplam maliyeti 55.250 dolar oldu. Aynı kredi için bugün bankalar ortalama yüzde 0,90 oranında faiz uyguluyor ve kredinin toplam maliyeti de 58.760 dolara çıkıyor.TL cinsi kredilerin faiz oranları döviz cinsi kredilere göre daha düşük olduğu için bazı tüketiciler döviz cinsi kredileri tercih edebiliyor. Ancak bu noktada bazı bankalar, dolar cinsinden kredi kullanacak olan tüketicilerin döviz mevduat hesabı ya da aylık maaş ödemelerinin döviz cinsinden olmasını istiyor. Maaş ödemelerini döviz cinsinden almayanların ise maaş artışlarının dövize endeksli olması yeterli görülüyor.

Tüketicinin kredi maliyeti 6 ayda 3.510 dolar arttı . Ağustos

2008 Ocak

2009 Kredi miktarı 50.000 $ 50.000 $ Vade 36 ay 36 ay Faiz (%) 0,55 0,90 Dolar kuru 1.20 TL 1.65 TL Aylık ödeme 1.850 TL 2.535 TL Toplam maliyet 55.250 58.760