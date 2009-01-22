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Ekonomi

50 bin dolarlık kredinin taksidi 680 lira arttı

Ağustos'ta 50 bin dolarlık kredi kullanan tüketicilerin aylık ödemeleri, kurdaki yüzde 37'lik çıkış nedeniyle 680 lira arttı.

22 Ocak 2009 02:00

Ağustos ayında 50 bin dolarlık kredi kullanan tüketicilerin aylık ödemeleri, kurdaki yüzde 37'lik çıkış nedeniyle 680 lira arttı.

Ağustos ayında dolar cinsi kredi kullanan tüketicilerin aylık ödemeleri, kurda yaşanan yüzde 37'lik çıkış nedeniyle arttı. Geçen yıl ağustos ayında, dolar 1.20 TL'den işlem görürken 50.000 dolarlık konut kredisi kullanan tüketicinin aylık ödemeleri 680 lira birden yükseldi.

Küresel krizin neden olduğu sarsıntıyla ağustos ayından bu yana yüzde 37 yükselen dolar kuru, döviz kredisi kullanan tüketicinin de kâbusu oldu.

Doların Ağustos 2008'den bu yana 1.20 TL'den 1.65 TL'ye çıkarak yüzde 37 yükselmesi döviz cinsi kredilerinin aylık taksitlerini de aynı oranda artırdı.

Geçen yıl ağustos ayında, dolar 1.20 TL'den işlem görürken 50.000 dolarlık konut kredisi kullanan tüketicinin aylık ödemeleri 680 lira birden arttı. Dolar 1.20 TL'deyken 36 ay vadeyle aldığı 50.000 dolarlık kredi için aylık 1.535 dolar karşılığı 1.850 lira ödeme yapan tüketicinin ocak taksiti kurdaki artıştan dolayı 2.535 TL'ye yükseldi. 

Dolarda spekülatif atak

Dolarda yükseliş sürer mi?

Toplam maliyet de artıyor

Ağustos 2008'de yüzde 0,55 faizle alınan 50.000 dolarlık konut kredisinin 36 aylık vadenin sonunda tüketiciye olan toplam maliyeti 55.250 dolar oldu. Aynı kredi için bugün bankalar ortalama yüzde 0,90 oranında faiz uyguluyor ve kredinin toplam maliyeti de 58.760 dolara çıkıyor.

TL cinsi kredilerin faiz oranları döviz cinsi kredilere göre daha düşük olduğu için bazı tüketiciler döviz cinsi kredileri tercih edebiliyor. Ancak bu noktada bazı bankalar, dolar cinsinden kredi kullanacak olan tüketicilerin döviz mevduat hesabı ya da aylık maaş ödemelerinin döviz cinsinden olmasını istiyor. Maaş ödemelerini döviz cinsinden almayanların ise maaş artışlarının dövize endeksli olması yeterli görülüyor.

Tüketicinin kredi maliyeti

6 ayda 3.510 dolar arttı

.

Ağustos
2008

Ocak
2009

Kredi miktarı

50.000 $

50.000 $

Vade

36 ay

36 ay

Faiz (%)

0,55

0,90

Dolar kuru

1.20 TL

1.65 TL

Aylık ödeme

1.850 TL

2.535 TL

Toplam maliyet

55.250

58.760

 

Döviz kredileri 6 ayda
yüzde 24 azaldı

(milyon $)

Tarih

Döviz kredileri

29.08.2008

14.535

26.09.2008

15.047

31.10.2008

12.559

28.11.2008

11.655

26.12.2008

11.594

09.01.2009

11.045

 


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