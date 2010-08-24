50 arabalık zincirleme kaza

T24- Portekiz'de aşırı yağış ve sis, faciaya yol açtı. Ülkenin kuzeyindeki iki zincirleme kazada, toplam 50 araç hurdaya döndü. Kazada 6 kişi ölürken 70'ten fazla kişi yaralandı.



NTV'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki A-25 otobanında bir kilometre arayla meydana gelen iki zincirleme kazaya toplam karışan araç sayısının 50 olduğu açıklandı.

2 kamyon ve otomobil kazada tamamen yanarken, birçok araç kulanılamaz hale geldi.

Araçlarda sıkışan ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi ise yaralandı.

Yaralıların bir bölümünün durumu, ciddi yanıklar nedeniyle ağır.

Kutarma çalışmalarına üç helikopter, 184 itfaiyeci ve 50 iş makinesi katıldı.

Zincirleme kazalara sağanak yağış ve yoğun sisin neden olduğu tahmin ediliyor.