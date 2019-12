5 yıldızlı protesto

Taksim Meydanı'nda 'Kanlı 1 Mayıs' ilginç bir yöntemle protesto edildi. 5 yıldızlı The Marmara Oteli'nin üst katlarından daha önceden oda tutan 'Genç Siviller' adlı gruptan göstericiler büyük bir parkart açtı. Pankart'ta "1 Mayıs'ta buradan ateş açıldı, Sorumluları bulunsun" yazıyordu.



'Genç Siviller' günün en anlamlı eylemlerinden birine imza attı ve The Marmara Oteli'ne 1977 katlimına gönderme yapan bir pankart astı. Eylem gençlere biraz pahalıya patladı!



1 Mayıs’a katılmak isteyenler Taksim’e ulaşmaya çalışırken günün en güzel eylemlerinden birine 'Genç Siviller' imza attı. 1977 katliamında kalabalığın üzerine ateş açılan ve o zamanki adı İntercontinental olan The Marmara Oteli’nde oda tutan 'Genç Siviller', otelin penceresine üzerinde “Buradan ateş açanlar bulunsun” yazan büyük bir pankart astı.



Genç Siviller, eylemi nasıl gerçekleştirdiklerini şöyle anlattı:



Bu eylemi geçen yıl yapmaya karar verdik. Geçen hafta başında The Marmara Oteli'nden iki kişilik oda ayırttık. Aslında meydanı daha iyi gören ve 1 Mayıs 77'de halka ateş edildiği belirlenen 5. kattaki odalardan birini tutmuştuk ancak son gün tadilat nedeniyle odamızın yeri değişti. Olsun, biraz tepeden de olsa odamız meydanı görüyordu.



Pankartı ve plastik borularını valize yerleştirdik ve 30 Nisan gecesi otele yerleştik. Haliç ve Boğaz manzaralı odanın tadını çıkardık. Sabah 11.00 civarında ise penceremizden pankartı sarkıtıp bize müdahale etmeye gelen otel güvenlik görevlilerinin yanından gülümseyerek geçip otelden uzaklaştık.



Bu eylemin maliyeti şöyle:

275 Euro 1 gecelik oda ücreti

30 Euro mini bar

35 TL otopark

190 TL pankart



Rüzgarın etkisiyle bir süre açılamayan pankart yaklaşık 10 dakika sonra alt kattaki otel görevlileri tarafından kesilerek kaldırıldı.



36 kişi hayatını kaybetmişti



1977 yılında 500 bin işçinin katılımıyla tarihin en görkemli mitingi yapılmıştı. 1977 mitingi için iki ayrı güzergâh belirlenmişti. Bir kesim Beşiktaş’tan, diğerleri Saraçhane tarafından Taksim’e girerken, miting kalabalıktan dolayı ilan edilen saatte başlayamamıştı.



Dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler konuşmasına henüz başlamıştı ki, Taksim Meydanı'ndaki en yüksek bina olan o zamanki adıyla İntercontinental Oteli, bugünkü adı ile The Marmara Oteli’nden topluluğa ateş açılmışt. Çıkan izdihamda 36 işçi hayatını kaybetmişti.