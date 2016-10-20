5 yıldızlı otele haciz; turistler başka otele yerleştirildi

Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde 5 yıldızlı otelde, turistler içerideyken haciz işlemi uygulandı. Masa ve sandalyeler haczedilerek yediemine götürülürken, 630 turist ise başka otellere yerleştirildi.

Manavgat’a bağlı Kumköy turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele pazartesi öğleden sonra jandarma eşliğinde icra memuru ve alacaklılar geldi. Otelin borcunu ödemediği gerekçesiyle jeneratör, sandalye ve masalar ile değerli eşyalara haciz işlemi uygulanarak, yediemin deposuna kaldırıldı. Bu sırada otelde bulunan 630 turist acenteleri tarafından bölgedeki diğer otellere yerleştirildi.

Açıklama yapan otel sahibi Nasuh Tezcan, icra işlemi uygulanan firmaya borçları olmadığını savunurken, turizm sezonunun bitmesi sonrası otelin kapanacağını belirtti.

Kötü geçen sezonun ardından yapılan uygulamanın turizme zarar verdiğini kaydeden Tezcan, "Bugün alelacele icra kararının verilmesinin arkasında başka şeyler aramak lazım. Bu karar 15 gün sonra da uygulanabilirdi. Yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Bu yanlışlığı yaparak bizlere ve Türk turizmine zarar verenler mutlaka cezasını çekecektir. Yaşananlardan dolayı yerli ve yabancı misafirlerimizden özür diliyoruz" diye konuştu.

T24'ün notu: Bu haber kısa bir süre T24'ün hatasından kaynaklanan yanlış bir fotoğrafla yayımlanmıştır, özür diliyoruz.