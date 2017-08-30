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5 yıldızlı otelde zafer coşkusu

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Belek turizm merkezinde hizmet veren Calista Luxury Resort Otel'de Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda, tatilciler ay yıldızlı kırmızı balonları gökyüzüne bırakarak za

30 Ağustos 2017 18:13

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'da, Belek turizm merkezinde hizmet veren Calista Luxury Resort Otel\'de Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda, tatilciler ay yıldızlı kırmızı balonları gökyüzüne bırakarak zafer coşkusu yaşadı.
Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı Calista Luxury ResortOtel\'de Zafer Bayramı kutlama programı düzenlendi. Havuz başındaki programda, bando eşliğinde 10\'uncu Yıl ve İzmir marşlarını söyleyen tatilciler, üzerine ay yıldız bulunan kırmızı balonlar taşıdı. Tatilciler daha sonra marşlar eşliğinde ellerindeki yüzlerce balonu gökyüzüne bırakarak büyük zaferin yıldönümünü kutladı.
Yerli tatilcilerin coşkusuna, yabancı turistler de ellerindeki balonlarını gökyüzüne bırakarak ortak oldu.
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