T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 yıldızlı otelde yangın

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

18 Ocak 2015 12:16

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tadilatta olan 5 yıldızlı Vogue Hotel Avantgarde'nin üst katındaki izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Göynük'teki oteldeki yangın saat 08.00 sıralarında başladı. Tadilatta olan Vogue Hotel Avantgarde'nin izolasyon çalışmalarının yürütüldüğü üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine otele itfaiye ekipleri sevk edilerek söndürme çalışmalarına başlandı. 

İtfaiyenin binanın hem içinden hem dışından yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

ETİKETLER

antalyakemergöynükotel yangını5 yıldızlıitfaiyeçatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24