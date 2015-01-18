5 yıldızlı otelde yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tadilatta olan 5 yıldızlı Vogue Hotel Avantgarde'nin üst katındaki izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Göynük'teki oteldeki yangın saat 08.00 sıralarında başladı. Tadilatta olan Vogue Hotel Avantgarde'nin izolasyon çalışmalarının yürütüldüğü üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine otele itfaiye ekipleri sevk edilerek söndürme çalışmalarına başlandı.

İtfaiyenin binanın hem içinden hem dışından yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.