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5 yıldızlı otelde baca yangını ANTALYA (A.A)

22 Ağustos 2011 16:57

-5 yıldızlı otelde baca yangını ANTALYA (A.A) - 22.08.2011 - Antalya'da Lara Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında yangın çıktı. Teras kata sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Lara Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teras kata sıçrayan alevler, olay yerine gelen 5 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 otel personeline olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Hastaneye götürülmeden ambulans içerisinde tedavi edilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, yangını kısa sürede söndürdüklerini ancak otel içinde yoğun duman olduğunu kaydetti. Dumanı tahliye etmek için çalışmaların uzun sürdüğünü belirten Pehlivan, tedbir amacıyla otelin B bloğundaki turistlerin tahliye edildiğini açıkladı.  Pehlivan, ''Hiçbir panik yaşanmadan turistler bahçeye çıkartıldı. Turistleri etkileyen bir durum olmadı'' dedi.

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