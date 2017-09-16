5 yıldızlı otelde, 4 ayda ikinci yangın

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında yangın çıkan, tadilat halindeki 5 yıldızlı otelde, bugün yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında çıkan yangının ardından tadilat yapılan 5 yıldızlı otelde bugün saat 18.30 sıralarında yine yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında içeride sadece otel personelinin bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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