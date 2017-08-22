5 yıldır Rooney'nin gollerini aynı yerde izliyorlar!

İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Manchester City ile Everton 1-1 berabere kalırken, tribünden çekilen bir fotoğraf da sosyal medyanın gündemine oturdu. 5 yıl öncesinden Manchester City tribünlerinde baba-oğul olduğu ileri sürülen iki kişi ve bir başka taraftarın yer aldığı fotoğraf ile dün çekilen bir fotoğraf sosyal medyada oldukça paylaşıldı.

İlk fotoğrafta Wayne Rooney'nin Manchester United formasıyla takımlarına attığı gole tepkisi görülen 3 kişi yer alırken, ikinci fotoğrafta 5 yıl sonra aynı 3'lü Rooney'nin bu kez Everton formasıyla attığı gole tepki gösteriyor...

Manchester City ile Everton arasında oynanan karşılaşmanın 35'inci dakikasında Wayne Rooney takımını öne geçirmiş, 82'de Raheem Sterling'in golüyle maç 1-1 berabere sona ermişti.

Kyle Walker ve Morgan Schneiderlin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bırakmışlardı.